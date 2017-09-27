ندوات ارشادية في اتحاد بلديات نهر الاسطوان في عكار عن فرز النفايات

نظم اتحاد بلديات نهر الاسطوان في محافظة عكار بالتعاون مع منظمة أكتد سلسلة ندوات ارشادية في مختلف القرى والبلدات الواقعة ضمن نطاق الاتحاد حول اهمية فرز النفايات من المصدر.

وكانت الندوة الاولى في مركز بلدية خريبة الجندي بحضور نائب رئيس البلدية علي نافع ومدير مدرسة خريبة الجندي ابراهيم الحلاق وممثلين عن الجمعيات والأهالي في البلدة.

اما الندوة الثانية فكانت في بلدة الكويخات بحضور رئيس اتحاد بلديات الاسطوان رئيس بلدية الكويخات عمر الحايك وعدد من المهتمين والناشطين البيئيين واعضاء المجلس البلدي وعدد من الأهالي.

وحاضر في هذه الندوات من منظمة اكتد كل من سعود سعود ولارا شهيب عن اهمية الفرز من المصدر لما تشكله هذه العملية من توفير للوقت ولمنع تداخل المواد العضوية مع المواد الاخرى الصلبة.

واشار المحاضر الى ان عملية فرز النفايات من المصدر ستليها خطوات متلاحقة وصولا الى عملية فرز النفايات القابلة للتدوير كمرحلة أولى والتي سيتم جمعها ونقلها إلى معمل معالجة النفايات في بلدة مشحا.

واكدا ان الهدف من هذه الندوات الوصول الى تحقيق الفرز المتكامل للنفايات قي نطاق اتحاد بلديات نهر الاسطوان والذي يبدأ من المنزل.

وكانت المحاضرة الثالثة في مبنى عصام فارس البلدي في بلدة تلعباس الغربي بحضور نائب رئيس الاتحاد ورئيس بلدية تلعباس الغربي وليد متري وعدد من الأهالي وكانت مداخلة لمتري شجع فيها الأهالي على البدء بالفرز من المصدر لما لها اهمية بيئة وصحية على مجتماعتنا.

هذا وستستمر سلسلة الندوات لتشمل بلدات دير جنين، المزرعة، السويسة، بيت الحاج، كروم عرب.