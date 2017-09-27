باسيل يتصرف كأنه الآمر الناهي.. أنطوان سعد: لقاءه مع وزير “الاجرام” ضربة للعهد

اعتبر عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب انطوان سعد أن وزير الخارجية جبران باسيل يتصرف كأنه الآمر الناهي ولقاءه مع وزير “الاجرام والقتل والكلور والبراميل المتفجرة” خيبة امل وسقطة سياسية وضربة للعهد وانقلاب فاضح على التفاهمات التي اوصلت العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية.

سعد، وفي حديث لإذاعة “لبنان الحرّ”، رأى أن قرار المجلس الدستوري هو قرار صائب ولو حصلت بعض التدخلات من بعض القوى السياسية الموجودة في الحكم، لكن ما قام به المجلس صحيح وقانوني.

واعتبر أن حديث الرئيس نبيه بري عن أن “قرار المجلس الدستوري لم تأت به الملائكة”، موجه ضد الحكم وباتجاه دوائر القصر، خصوصاً أن من يستطيع الضغط على المجلس الدستوري هم دوائر القصر.

سعد رأى أن الاشتباك المستمر بين حركة “أمل” و”التيار الوطني الحر”، سببه تصرفات الوزير باسيل التي تصعّد من هذا الاشتباك مع الرئيس بري.