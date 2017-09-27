تمويل السلسلة يتطلب حلا سياسيا بين عون وبري!

تمويل سلسلة الرتب والرواتب كان عنوان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي أمس، تحت ضغط عمالي ووظيفي غير مسبوق، ارتفعت وتيرته بالإضراب العام والشامل، الذي حاصر مجلس الوزراء في ساحة رياض الصلح.

وقد وجدت الحكومة أنها أمام أمر لا بد منه، وهو أن تنفذ قانون السلسلة بدفع المستحقات، على أي صورة من الصور، ولتبحث بعدئذ عن تمويل لهذه السلسلة من خلال ترشيد الإنفاق وضبط الهدر والفساد في دوائر الصرف الحكومية، المحكومة بإرادة أصحاب النفوذ.

لكن الخلافات تغلبت بين وزراء “أمل” و”التيار الوطني الحر”، فاتفق على تأجيل الجلسة الى اليوم الخميس، لتنعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا.

وبعد خمس ساعات من المناقشات، قال مصدر وزاري لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إن المسألة تتطلب حلا سياسيا بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، والتأجيل يعني إستمرار الإضراب العام.