أهالي دريا البترون لوحوا بالتصعيد اذا لم يحصلوا على حقهم في المياه

أعلن أهالي بلدة دريا البترونية أنهم بصدد التحضير ليوم الغضب والاعتصام والتظاهر احتجاجا على سرقة حصتهم من المياه، حسب تعبيرهم، وطالبوا بحماية خط جر المياه الى منازل البلدة، مناشدين المسؤولين اجراء تحقيق ومساءلة حول التقصير في هذا المجال.

وأكدوا في بيان اللجوء الى خطوات تصعيدية وتحركات شعبية واقفال الطرق وحرق الاطارات من اجل الحصول على حقنا من المياه، وقالوا: “فالمياه هي الحياة ولنا الحق بها أسوة بكل المواطنين، شبعنا كلاما ووعودا ووقت الحساب قد اقترب”.