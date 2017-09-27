تسلم وتسليم في منسقية “القوات” بالبقاع الشمالي

بعد صدور قرار رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع بتكليف الرفيق موريس حبشي بمهام منسق منطقة البقاع الشمالي، أقامت منسقية المنطقة مساء الثلثاء الساعة السابعة مساءً في مكتبها في ضبية لقاء تسلّم وتسليم بين الرفيق مسعود رحمة والرفيق موريس حبشي، حضره رؤساء المراكز والمكاتب.

وألقى المهندس مسعود رحمة كلمة شكر فيها الرفاق الذين واكبوه خلال هذه السنوات من العطاء والنشاط والتضحية للقضية وللمنطقة .

وتمنى كل التوفيق للمنسق الجديد باكمال المسيرة والمحافظة على كل الانجازات والنجاحات التي تحققت في الفترة السابقة. مؤكداً على العمل معاً من أجل تحقيق المزيد في خدمة المنطقة وفي سبيل القضية.

بدوره، ألقى المنسق الجديد موريس حبشي كلمة شكر فيها الرفيق رحمة على كل جهوده وعطاءه وتضحياته في المنطقة على مدى سنوات، حيث أثمرت تغيير نوعي على صعيد العمل المؤسساتي الحزبي والسياسي وعلى صعيد العمل الانمائي في منطقة البقاع الشمالي. ووعد باستكمال ما بدأته المنسقية سابقاً في منطقة قدمت العديد من الشهداء، فدمائهم أمانة في عنوقنا. وأكد على عدم توفير أي جهد للحفاظ على الهوية القواتية لهذه المنطقة، وعدم توفير أي جهد لانماء هذه المنطقة سياسياً، اجتماعياً واقتصادياً.

وقد اجتمع الحاضرون وتداولوا في الشؤون الأساسية للمنطقة والأمور السياسية العامة في البلد.