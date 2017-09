بالفيديو: حريق في غابات كاليفورنيا يجبر السكان على الفرار من منازلهم

تكافح أطقم الإطفاء، حريق غابات كبير في جنوب ​كاليفورنيا​، دمّر أحد المباني، وأجبر 1500 شخصا على الأقل على الفرار من منازلهم.

وأفادت إدارة الغابات والحماية من ​الحرائق​ في كاليفورنيا، بأنّ “ما يُعرف بحريق كانيون، الّذي اندلع في مرتفعات سانتا آنا شرقي لوس أنجلوس، أدّى إلى إحتراق ما يزيد على ألفي فدان”، كاشفةً أنّه “تمّ استدعاء نحو 900 من أفراد ​مكافحة الحرائق​ لحماية المنازل في مدينة كورونا وما حولها وتساعدهم في ذلك ​طائرات​ تسقط المياه والجرافات”.

واندلع الحريق كانيون أثناء موسم الحرائق في أنحاء الغرب الأميركي.

Motorist calls driving past fire on California freeway, which has grown to 2,000 acres, "driving through hell." https://t.co/QODLLz8pkV pic.twitter.com/c1mRUbZmy1

— ABC News (@ABC) September 26, 2017