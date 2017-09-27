بالفيديو: حريق في غابات كاليفورنيا يجبر السكان على الفرار من منازلهم

تكافح أطقم الإطفاء، حريق غابات كبير في جنوب ​كاليفورنيا​، دمّر أحد المباني، وأجبر 1500 شخصا على الأقل على الفرار من منازلهم.

وأفادت إدارة الغابات والحماية من ​الحرائق​ في كاليفورنيا، بأنّ “ما يُعرف بحريق كانيون، الّذي اندلع في مرتفعات سانتا آنا شرقي لوس أنجلوس، أدّى إلى إحتراق ما يزيد على ألفي فدان”، كاشفةً أنّه “تمّ استدعاء نحو 900 من أفراد ​مكافحة الحرائق​ لحماية المنازل في مدينة كورونا وما حولها وتساعدهم في ذلك ​طائرات​ تسقط المياه والجرافات”.

واندلع الحريق كانيون أثناء موسم الحرائق في أنحاء الغرب الأميركي.