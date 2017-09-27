من البقاع إلى الأسواق اللبنانية.. دجاج مستورد غير مطابق للمواصفات

داهمت دورية من المديرية العامّة لأمن الدولة مستودعاً لبيع لحوم الدجاج في بلدة المرج – البقاع الغربي، حيث ثبُت أنّه غير مطابق للمواصفات ويتمّ استخدامه لإذابة الدجاج المثلّج المستورد وبيعه لاحقاً على أنّه طازج، وقد ضُبط بداخله كميات كبيرة من هذا الدجاج، كما تبيّن أنه يقوم بتصريف حوالي نصف الطن من هذه اللحوم يومياً في كافة الأسواق اللبنانية.

وبعد فحص العيّنات المصادرة من قبل المختبرات المُختصة في وزارة الزراعة، تبيّن أنّها غير صالحة للاستهلاك البشري، فتمّ تلف هذه اللحوم، وتوقيف المتورطين، وختم المستودع بالشمع الأحمر، ومُصادرة الشاحنة التي كانت تُستخدم للتوزيع بناءً لإشارة القضاء المختص.