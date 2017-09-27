المفوضية الأوروبية اقترحت إعادة إجراءات الحدود ضمن شنغن لأسباب أمنية

عرضت المفوضية الاوروبية تعديل القواعد السارية ضمن فضاء شنغن والسماح باعادة اجراءات الحدود حتى ثلاث سنوات لمواجهة التهديدات التي يشكلها الارهاب.

وبحسب القواعد السارية في هذا الفضاء، لا يمكن ان تتجاوز مهلة اعادة اجراءات الحدود في حال وجود تهديد خطير للامن العام أو لامن بلد معين، مهلة الستة أشهر او العامين استثنائيًا في حال حدوث فوضى على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي.