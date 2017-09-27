بالصور: اعتصام للاساتذة المتمرنين وطلاب الكفاءة في التربية

نفذ الاساتذة المتمرنون وطلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية اعتصاما امام عمادة كلية التربية في فرن الشباك. وتحدث باسمهم قاسم حيدر فقال: “نطالب بالحصول على الرواتب في أسرع وقت وحسم موضوع الست درجات وحل إشكالية ساعات التعليم لدوام قبل الظهر وحل موضوع المعادلات لطلاب الدكتورة والماجستير والكفاءة. نحن أساتذة لنا الحق بسلسلة الرتب والرواتب اضافة الى ست درجات، وعلى الحكومة النظر في هذا الامر وصرف حقوق ورواتب للاساتذة وان هناك اساتذة نالوا الدكتوراه ولهم الحق بإلاعفاء من بعض المواد وتخفيف الساعات”.

وطالب حيدر بإعطاء بدل النقل لأن هناك أساتذة يستدينون أموالا لكي يدفعوها لاقساط مدارس أولادهم. وطالب بتخفيف ساعات التدريس، لافتا الى أن التحرك أولي ويليه تحركات إضافية اذا لم تتحقق المطالب.