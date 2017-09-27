الطفل هادي يتوجه لوزير التربية: أنا مرضت شو ذنبي بترجاك عمّو!

“انا هادي صالح عمري 10 سنين، انا كان عندي سرطان بالدم بلش معي من اول مشواري الدراسي وصلت للموت ورجعت بمعجزة من ربنا بس يمكن بدي معجزة تانية ببلد متل لبنان لأقدر كفي تعليمي”، بهذه الكلمات عرّف عن نفسه الطفل هادي، بعدما رفضت مديرة المدرسة الرسمية في بلدة الفرزل تسجيله لهذا العام الدراسي، موجهاً رسالته الى وزير التربية مروان حمادة.

واضاف على صفحته عبر “الفايسبوك”: “المرض فل بس تركلي ترقق عضم وتركلي آثار جانبية كتيرة، السنة الماضية وقعت وكسرت فكي وتكسرو سناني بوقت الامتحانات وما قدرت روح عالمدرسة منشان هيك مديرة مدرسة المعارف (مدام فادية) في الفرزل قررت توضع حدّ لمشواري الدراسي ورفضت تسجلني بالمدرسة انا دونا عن اخواتي وبكل برود قالت لأمي (روحي سجليه بمدرسة فيها ولاد متله)”.

وقال هادي: “هيدا على اساس انا عامل ذنب ولازم يكون في مطرح مخصص للاطفال المذنبين (نوع الجريمة سرطان) السنة الماضية كانت ايام تقللي ما تجي عالمدرسة بكرا كإنو وجودي بيسببلها اشمئزاز ولما كانت تنزعج مني تضربني على راسي اذا انا مرضت شو ذنبي …”. وتوجّه الى وزير التربية بالقول: “بترجاك عمّو الوزير شيل الجلادين من المدارس نحنا اطفال حقنا نحب المدرسة حقنا نتعلم”.