العبادي طالب بإلغاء نتائج استفتاء كردستان

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إقليم كردستان إلى إلغاء نتائج الاستفتاء على الاستقلال الذي أجري للدخول في حوار لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وأضاف خلال جلسة استثنائية للبرلمان العراقي: “لا بد من إلغاء الاستفتاء، والدخول بحوار تحت سقف الدستور. لن نتحاور حول نتائج الاستفتاء مطلقًا”.

وبعد 48 ساعة من إجراء الاستفتاء على الاستقلال، يتعرض إقليم كردستان لضغوط متصاعدة آخرها طلب بغداد تسليم المطارات الى الحكومة المركزية خلال مهلة 3 أيام.

وأردف العبادي: “سنفرض حكم العراق في كل مناطق الإقليم بقوة الدستور”.

وأجري الاستفتاء الثلثاء في كردستان الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية والدهوك، وفي مناطق متنازع عليها لا تشكل جزءا من كردستان المتمتع بحكم ذاتي.

وشارك أكثر من 3,3 ملايين شخص في الاقتراع، اي 72,16 في المئة من الناخبين المسجلين وعددهم زهاء 5 ملايين.

وأوضح البيان أن الغارة نفذت بعد هجوم استهدف عناصر من الشرطة العسكرية الروسية في 18 أيلول في محافظة حماة المجاورة لإدلب، ولم تسفر عن مقتل أي جندي.