جاء ذلك خلال شهادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي.

وقال دانفورد إن إيران زادت أنشطتها في مجالات عديدة، لكنها تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وحذر دانفورد من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أن ذلك سيجعل الدول الأخرى أقل ميلا لإبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة.

ويدرس الرئيس دونالد ترامب ما إذا كان سيقرر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى العالمية ووصف الاتفاق بأنه “محرج”.