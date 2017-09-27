دولياتالأربعاء 27 أيلول 2017 هيئة الأركان الأميركية: إيران تدعم الإرهاب وتمارس نفوذاً ضاراً بالشرق الأوسط إعتبر رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد إن “إيران تمارس نفوذا ضارا في أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط حيث تهدد حرية الملاحة وتدعم تنظيمات إرهابية في سوريا والعراق واليمن”. جاء ذلك خلال شهادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي. وقال دانفورد إن إيران زادت أنشطتها في مجالات عديدة، لكنها تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وحذر دانفورد من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أن ذلك سيجعل الدول الأخرى أقل ميلا لإبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة. ويدرس الرئيس دونالد ترامب ما إذا كان سيقرر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى العالمية ووصف الاتفاق بأنه “محرج”. كلمات مفتاحية: إيرانالإرهابالمصدر: Sky News