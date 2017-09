ماذا قالت ايفانكا ترامب عن السماح للمرأة السعودية بالقيادة؟

غرّدت إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرحبة بالقرار الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية.

وقالت إيفانكا، الأربعاء، عبر حسابها على “تويتر”: “هذه الخطوة الهامة هي خطوة في الاتجاه الصحيح”. وأضافت “اليوم كان تاريخيا للمرأة في السعودية، إذ صدر قرار برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة”.

ورافقت إيفانكا الرئيس الأميركي في الرحلة التي قام بها إلى السعودية في ايار الماضي، والتقت رائدات أعمال سعوديات وناقشت معهن التحديات والرؤى المستقبلية.

1:2 Today was a historic day for women in Saudi Arabia as a decree was announced to lift the ban on women drivers. #SaudiArabia

