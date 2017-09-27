إيفانكا مقيّدة في البيت الأبيض؟!

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن رئيس طاقم البيت الأبيض الجنرال جون كيلي ، فرض قيودا على إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب .

وبات على إيفانكا ترامب التي تشغل مستشارا بارزا لأبيها، من دون راتب شهري، طلب الإذن من الجنرال كيلي للقاء الرئيس، بحسب “واشنطن بوست”، وهي من كانت تصول وتجول في مكاتب وغرف البيت الأبيض كما يحلو لها.

وقد أضحت حركات إيفانكا داخل البيت الأبيض مقيّدة في ظل وجود جنرال عسكري يمسك بالإدارة، فكيلي جلب الإنضباط إلى داخل هذا البيت، لكنه أيضا نال إنتقادات من طاقم الجناح الغربي الذين قالوا إنه يتدخل في صغائر الأمور ويعطي نفسه تفويضا أوسع من صلاحياته.

ويعد الجنرال كيلي صاحب عقيدة عسكرية، وإستطاع ضبط الإنفلات والخلافات الحادة بين موظفي البيت الأبيض في الشهور الستة الأولى لتولي الرئيس دونالد ترامب سدة الحكم في الولايات المتحدة.