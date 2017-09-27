اليابان تقتل 177 حوتا في المحيط الهادئ

عادت اليابان لتثير جدلا دوليا بسبب ممارساتها في صيد الحيتان، إذ تتعرض لحملة انتقادات شرسة بعد أن قتل صيادون يابانيون نحو 177 حوتا في المحيط الهادئ.

وكانت 3 سفن يابانية قد انطلقت في تموز الماضي في رحلة صيد، لتعود محملة بـ 43 حوتا من نوع “مينك” و134 من نوع “سي”.

ويثير موسم صيد الحيتان الذي يجري بشكل سنوي، حملة انتقادات دولية، لكن طوكيو تبرر بأنه “لدواع علمية”، وفق ما ذكر موقع “إندبندنت”.

وأعلنت طوكيو أنها تقوم بتحليل المحتويات الموجودة في معدة الحيتان، لأغراض علمية، فيما تؤكد جماعات بيئية بأن اليابان تصطاد الحيتان لأغراض تجارية بحته، لتقوم ببيع لحوم الحيتان.

يشار إلى أن وكالة الصيد اليابانية، وضعت خطة لصيد 304 حيتان في شمال غرب المحيط الهادي سنويا، وذلك بين أعوام 2017 حتى 2028.