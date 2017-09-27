محمد صاحب فيديو “الاستعباد الجنسي” في جونية.. مدير معهد أكاديمي في الضاحية؟

جرى في الساعات الماضية التداول بخبر مفاده أنّ محمد ر.، الشاب الذي ظهر في فيديو “الاستعباد الجنسي” في جونية، هو مدير معهد شهير كامن في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وفي التفاصيل التي أكدّها رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور شخصياً، هو الذي يشارك سنوياً في حفل التخرج الذي يعقده المعهد، ان “ادارة المعهد يتولاها كلّ من الدكتور أنور ح. والدكتور حسن ح. وليس محمد ر. كما ذكرت مواقع الكترونية من دون تولّيها الدقة والموضوعية”. ويتابع منصور ان “علي ر.، والد محمد، منسّق أكاديمي وهو ليس صاحب المعهد، علماً ان علي ر. يعتبر من أهم الأكاديميين في الامارات العربية المتحدة اذ قضى سنوات في الخليج العربي وله بصماته في الحقلين التربوي والتقني. وتم الاستعانة به في المعهد لجدارته وكفاءته، وهو انسان اكاديمي له سمعته الحسنة ولا يجوز الربط بين حادثة جونيه واسمه الشخصي”.

وعن أداء المعهد يرفض منصور “النيل من سمعة المعهد الممتاز الذي يخرّج الطلاب بالعشرات في شتى الاختصاصات، واليوم بالذات دُعيت لالقاء كلمة باسم البلدية في حفل التخرّج المرتقب بعد أسابيع”.

وعن ردّة فعل العائلة يقول منصور ان “الجميع تفاجأ بما فعله الشاب والأب صعق في التفاصيل التي عرفها عن الحادثة التي فعلها ابنه في جونية ولم يصدّق ما حدث”.

وفي معلوماتٍ عن الأسباب التي أدّت الى ظهور محمّد ر. في هذه الوضعية المخلّة بالآداب العامة يشير منصور الى ان “الفرضية التي تتداول الآن هي ان محمّد كان قد تعاطى المخدرات والمواد المهلوسة في جونية ما اثر على أدائه الشخصي”.

ويؤكّد منصور في هذا السياق ان “محمّد كان قد ادلى بهذه المعطيات خلال التحقيق معه بعدما استعاد وعيه وقال انه تعاطى المخدرات ما أدى الى اضطراب سلوكه الشخصي”.

يذكر ان بحثاً في محرك البحث “الغوغل” يبيّن ظهور محمد في حفل تخرج للمعهد بصفته مديراً عاماً للمؤسسة.