إرجاء متابعة محاكمة المتهمين في مقتل مرسلينو زماطا

أرجأت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي هاني الحبال وعضوية المستشارين بسام الحاج وفرج حاطوم، الى الاول من تشرين الثاني المقبل، متابعة محاكمة المتهمين احمد سعد وحسن فقيه، في قضية مقتل الشاب مرسلينو زماطا، بسبب غياب وكيل الأول المحامي بهاء الحاج للمرة الثانية عن حضور الجلسات. وقد وجهت المحكمة كتابا الى نقابة المحامين تعرض فيه تخلف المحامي عن حضور الجلسات. وحضر مفوض قصر العدل في النقابة المحامي عبدو لحود الى قاعة المحكمة ووعد باتخاذ الاجراءات المناسبة في حق المحامي المتخلف عن الحضور.

وكانت الجلسة مخصصة للاستماع الى افادة شاهدين.