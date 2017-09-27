حمادة: إستعداء العالم العربي سيؤدي إلى إنهيار الوضع الإقتصادي

أكد وزير التربية مروان حمادة أن “إستعداء العالم العربي، والموقف المعادي من المملكة العربية السعودية والخليج منذ فترة، ثمّ هذا التطبيع مع النظام السوري، لن يؤدي الّا الى تدهور الوفاق السياسي وإنهيار الوضع الاقتصادي في لبنان”.

أضاف حمادة في حديث إلى صحيفة “الجمهورية”: “من هنا لقاء باسيل ـ المعلم يأخذ منحى غيرَ الذي اخذته زيارات الوزراء المصنّفة شخصية وفنّية الى دمشق ، ويأتي مكمّلاً لجملة تصريحات ومواقف تصبّ كلّها في خانة الابتعاد عن سياسة “النأي بالنفس” عن روحية البيان الوزاري ونصّه وحتى عن خطاب القسَم”.

وردّاً على سؤال قال حمادة: “السعودية لم تهجّر مليون ونصف مليون سعودي الى لبنان عبر القتل والإرهاب ، بل تستضيف مئات الوف اللبنانيين، وتعود على لبنان منذ عقود طويلة بالخيرات والزيارات والودائع والاستثمارات”

وتابع: “فلا مجال هنا للمقارنة بين العلاقة مع السعودية وبين تصرّف النظام السوري. كذلك، لا علاقة للقاء باسيل ـ المعلم بعودة النازحين لأن لا عودةَ لهم قبل تأمين مناطق آمنة في ظلّ حلّ سياسي، امّا الكلام عن تنسيق او غير تنسيق فالنظام السوري هجَّرهم أساساً لأنه يريد التغييرَ في ديموغرافية سوريا. فالتصرّف “الخارجي” الذي يؤثّر على الوفاق الداخلي وعلى العلاقات العربية، مُنافٍ للمصلحة اللبنانية، خلافاً لِما قاله الوزير باسيل في ردِّه على الوزير المشنوق”.

وكان حمادة قد قال قبَيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء: “لا خوف على السنة الدراسية، الخوف على الدولة، خصوصاً من باب وزارة الخارجية، والخطر على لبنان اقتصاديّ نتيجة السياسات الخارجية الخاطئة واستعداء العالم العربي”.