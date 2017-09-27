MEA يعلّق رحلاته الجويّة إلى إربيل.. الحوت: لعودة اللبنانيين الموجودين هناك قبل 29 الجاري

أعلن رئيس مجلس إدارة “طيران الشرق الأوسط” محمد الحوت وقف الرحلات الجويّة من وإلى شمال العراق اعتبارًا من الجمعة.

الحوت، وفي حديث إلى إذاعة “صوت لبنان – الضبية”، أشار إلى أن اللبنانيين الموجودين هناك يمكنهم العودة جواً فقط قبل 29 الجاري.

وكان العراق قد أبلغ شركات الطيران الأجنبية بوقف الرحلات إلى أربيل، تبعًا للإستفتاء على الاستقلال الذي أجراه اقليم كردستان الاثنين.