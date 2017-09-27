بري استقبل قائد اليونيفيل والمدير العام للجمارك

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في دارته في المصيلح، قائد قوات “اليونيفيل” في الجنوب الجنرال مايكل بيري يرافقه نائب رئيس البعثة مدير الشؤون السياسية والادارية عمران ريزا، وبحث معه في الوضع في الجنوب وعمل القوة الدولية، وإستبقاه والوفد الموافق الى مائدة الغداء.

وكان الرئيس بري استقبل المدير العام للجمارك بدري ضاهر الذي عرض له خطة عمل المديرية العامة للجمارك. كما قدم له درعا تقديرية وكتابه “الوافي في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمستودعات الجمركية والمستودعات الخاصة في المنطقة الحرة”.