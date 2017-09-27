رئيس هيئة الأركان الإيرانية: لا نعترف بتغيير جغرافي بالعراق

لفت رئيس أركان الجيش ​العراق​ي ​عثمان الغانمي​ إلى أن “2 في المئة فقط من الأراضي العراقية ما زالت تحت سيطرة ​تنظيم “داعش”​ الارهابي والخطوة المقبلة هي الحويجة”، مشيراً إلى “اننا نحمل رسالة ​الحكومة العراقية​ إلى ​إيران​ للتنسيق حول القضايا الحساسة في المنطقة”.

وفي تصريح له بعد لقائه رئيس هيئة الأركان الإيرانية ​محمد باقري​ في ​طهران​، أشار الغانمي إلى أن “إيران تعاملت معنا دائماً بشرف”، لافتاً إلى أن “زيارتي تركز على القضايا التي تعني الأمن القومي للبلدين”، مفيداً أنه “لزيارتي معانٍ كثيرة فنحن نتباحث مع أصدقائنا واخوتنا الذين وقفوا إلى جانبناً دائماً”. وأكد أن “لدينا ثقة تامة بدعم ​ايران​”.

بدوره أعلن رئيس هيئة الأركان الإيرانية عدم الإعتراف بأي سيادة للأحزاب والمجموعات في شمال العراق مع ايران، مؤكدا استعداد بلاده لتواجد الحكومة العراقية على الحدود المشتركة.