رابطة التعليم الأساسي: للاضراب والإعتصام الخميس على طريق القصر

جددت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي دعوتها الى الإضراب الشامل والعام الخميس والاعتصام عند الساعة الحادية عشرة صباحًا على طريق القصر الجمهوري لمواكبة جلسة مجلس الوزاراء، وذلك بهدف الضغط لدفع الرواتب للمعلمين والموظفين على اساس الراتب الذي حددته جداول السلسلة وفق القانون النافذ 46/2017.

وتوجهت الهيئة في بيان الى الحكومة بالقول: “ان اقصر الطرق وافضلها واقل خسارة على الوطن والحكومة في آن، هو تحويل الرواتب على الاساس الجديد، وهذا التحويل لا يكلف الدولة سوى 110 مليار ليرة لبنانية، هي اقل بكثير من الخسائر التي تتكبدها نتيجة شل الادارات والمؤسسات والمرافق العامة وادارات تسجيل السيارات والآليات وغيرها من المصالح”.

وكان فرع الرابطة في الهرمل عقد اجتماعًا بمشاركة مندوبي القضاء، وبعد التباحث اكد المجتمعون “الدعوة الى الإضراب والإعتصام غدا الخميس الساعة الحادية عشرة صباحا على طريق القصر الجمهوري لمواكبة جلسة مجلس الوزراء، على ان ينطلق المشاركون الساعة السابعة صباحا من امام مبنى بلدية الهرمل”.

وفوض المجتمعون الهيئة الادارية للرابطة باتخاذ الخطوات التصعيدية الكفيلة بتحقيق مطلب دفع الرواتب على الاساس الجديد.

من جهة ثانية، ثمن رئيس فرع الجنوب في الرابطة الأستاذ حسين جواد، المشاركة الكثيفة من معلمي الجنوب في اعتصام الثلثاء وقال: “امام عدم اكتراث الحكومة وعدم صرف الرواتب على الأساس الجديد للسلسلة، فإننا نؤكد التزامنا بقرار هيئة التنسيق النقابية، وندعو جميع الزملاء والزميلات الى الإضراب والمشاركة في الاعتصام غدا الخميس الساعة الحادية عشرة على طريق القصر الجمهوري”.

من جهته، وجه رئيس فرع البقاع الاستاذ عدنان بو زيد كلمة الى المعلمين، فقال: “نريدها صرخة مدوية تخرق الآذان الصماء”، داعيا الى “ان يكون يوم غد الخميس يوم غضب سلمي حضاري من خلال التنفيذ العام والشامل للاضراب والمشاركة الكثيفة في الإعتصام”.

كذلك وجهت الدعوات للمعلمين لتنفيذ الإضراب والمشاركة في الكثيفة في الاعتصام من فرعي الشمال وجبل لبنان في الرابطة.