صقر: كلام قاسم نابع من ثقافة وفكر “حزب الله” وأدبياته

نبّه عضو “كتلة المستقبل” النائب عقاب صقر، إلى ان الخلل في المنظومة الحريرية سيعرّض البلد بأكمله إلى خطر، مذكّراً بأن الطائفة السنية هي طائفة دولة منذ قيام لبنان.

وأكد صقر بأن الرئيس الحريري مستمرّ في مهمته، مشيراً الى أن الحريري رجل دولة، ورجل الدولة لا يلوّح بالإستقالة، بل يستقيل مباشرة.

وشدّد صقر في الجزء الثاني من حديثه لموقع “تيار المستقبل”، على تمسّك “تيار المستقبل” باجراء الانتخابات في موعدها، مؤكداً أن اقتراح تقديم موعد الإنتخابات يأتي في إطار شدّ الحبال بين الرئيسين بري وعون، ومكرّراً تمسكه باقتراح تقدّم به إلى الرئيس الحريري القائم على اجراء تغيير شامل للنواب باستثناء الثوابت.

وانتقد صقر الحملة ضد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم الذي تحدث عن تعليم المطلّقات، فأوضح أن كلام قاسم نابع من ثقافة وفكر “حزب الله” وأدبياته.

صقر المهدّد أمنياً، “لأن المهدّد ما زال موجوداً”، أعلن أنه سيبقى الى جانب الرئيس الحريري في أي موقع يستطيع أن يخدم فيه.