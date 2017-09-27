البنتاغون يوصي ترامب بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة

أعلن الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أن البنتاغون أوصى البيت الأبيض بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة .

وأكد دانفورد أن البنتاغون يدعم توريد أسلحة فتاكة أميركية لأوكرانيا ، مضيفا أن الوزارة قدمت توصياتها بهذا الشأن للبيت الأبيض للنظر فيها، وشدد على أن القرار النهائي يعود إلى قيادة البلاد.

ولا تزال السلطات الأوكرانية تتطلع إلى الحصول على أسلحة أميركية فتاكة، فيما أعلنت واشنطن رسميا أنها تقدم مساعدات عسكرية لكييف في شكل بدلات عسكرية وعتاد، إضافة إلى تدريب عناصر الحرس الوطني الأوكراني.

ومنذ نحو أسبوع، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تخصيص 500 مليون دولار لكييف لدعم قدراتها الأمنية والدفاعية. وأعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بعد ذلك أن تلك المساعدات المالية الأميركية تتضمن توريد “أسلحة دفاعية فتاكة” لبلاده، لكنه بعد يومين، نفى أن تكون كييف ستحصل على أسلحة فتاكة من واشنطن .