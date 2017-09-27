الأب مجدي علاوي: أولادي يعانون وهم بحاجة إلى الأكل

طالبت مؤسسة سعادة السماء – الاب مجدي علاوي بمساعدات تتركز هذه المرة على المواد الغذائية، ونشرت على صفحتها على “فايسبوك” التالي: عم نمرق بوقت… إذا ابني ما شبع من صحن واحد… ما في أكل نزدلو التاني…

عم نمرق بوقت… ما في أكل نحضرو لإيام المدرسة…

ونحنا يا ولادي بحاجة ماسة لكل أنواع الأكل من لحوم ودجاج وحبوب ومعلبات وأجبان للمدارس…

مركزنا بغوسطا يلي فيه 40 ولد عم بيعاني… منترجاكن ساعدونا بالأكل… ما بدنا مصاري… بدنا أكل…

ومن قلبي بشكركن…

للاتصال 71358268 ماتيو علاوي.