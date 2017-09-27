هل يترشح بوتين لإنتخابات الرئاسة عام 2018؟

أعلن المتحدث الرسمي بإسم الرئاسة الروسية “الكرملين” ​دميتري بيسكوف​، تعليقاً على ما أفادت به صحيفة “غازيتا.رو” نقلاً عن مصادر في ديوان الرئاسة، بأنّ الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيعلن عن قراره بشأن الترشّح لإنتخابات الرئاسة المقبلة خلال مهرجان الشباب والطلبة، أنّ “ليس لديه معلومات حول نيّة بوتين، الإعلان عن ترشحه لإنتخابات الرئاسة عام 2018، خلال مهرجان الشباب”.

ويذكر في هذا الصدد، أنّ ​الإنتخابات​ الرئاسية القادمة في ​روسيا​ ستجري في آذار عام 2018.