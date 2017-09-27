روسيا سترد على الولايات المتحدة في نزاع حيال طلعات المراقبة العسكرية

افادت وكالات أنباء روسية الأربعاء أن “روسيا سترد على الولايات المتحدة في صراع متفاقم في شأن اتفاق يسمح لكل من البلدين القيام بطلعات مراقبة جوية عسكرية فوق أراضي البلد الآخر”.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بخرق ما يسمى اتفاق “الأجواء المفتوحة” وقالت إنها “تعتزم اتخاذ تدابير انتقامية ضد موسكو” مما قد يؤدي إلى الحد من طلعات المراقبة العسكرية الجوية الروسية فوق أراضي الولايات المتحدة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله إن “موسكو غير راضية عن مدى التزام واشنطن الاتفاق نفسه، وإنها ستتخذ إجراءات من جانبها ضد الولايات المتحدة ردا على أي قيود جديدة تفرضها الولايات المتحدة”.