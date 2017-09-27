“الحكمة”: منذ 1960 نهتم بالتلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة

تعقيبًا على الخبر الصادر عن جمعيّة ” أوبن مايندز” في الوسائل الإعلاميّة بأنها دشّنت في مدرسة الحكمة، برازيليا أول مركز تربوي إندماجي متكامل مخصص لخدمة تلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة، وتوضيحًا لهذا الخبر نفيد، أن مدرستنا منذ اليوم الأول لتأسيسها عام 1960 تهتم بالتلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة. وقد تمّ بناء قسم خاص لهم داخل حرم المدرسة في بدايّة القرن الحالي، وقد تمّ هدمه، من أجل قيام مبنى متطوّر وحديث، باركه صاحب السيادة رئيس أساقفة بيروت وليّ الحكمة المطران بولس مطر، في بدايّة العام الدراسي الماضي.

يهمّ إدارة مدرسة الحكمة في برازيليا، التي تشكر كلّ من ساهم في قيام هذا البناء المتطوّر، التأكيد أن الإحتفال الذي تحدثت عنه الجمعيّة، لم يكن احتفالًا لتدشين المبنى، بل لقاء، لتكريم وشكر، باسم سيادة المطران مطر، كل من ساهم، مع المدرسة في قيام هذا المبنى المتطوّر، وذلك خلال الإجتماع العام لأسرة المدرسة، الذي يُعقد في بدايّة شهر أيلول، برئاسة رئيس المدرسة الخوري بيار أبي صالح لوضع استراتيجيّة العام الدراسي الجديد.