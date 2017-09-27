وليد اليعقوبي سفيراً للسعودية في لبنان

علمت “المركزية” ان المملكة العربية السعودية قررت تعيين الدبلوماسي وليد اليعقوبي سفيرا لها في لبنان. وارسلت عبر سفارتها في بيروت نسخة عن اوراق اعتماده الى وزارة الخارجية لاتخاذ الاجراءات الواجبة عبر درس الملف والموافقة على الاعتماد، على ان يحضر الى لبنان اثر ابلاغ المملكة قرار الموافقة عبر القنوات الدبلوماسية.

وافادت المعلومات ان اليعقوبي الذي عمل سابقا بصفته الدبلوماسية في سفارة المملكة في بيروت، يتولى راهنا منصب مساعد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.