مجلس الشعب السوري ينتخب غذا رئيسا له بعد اقالة هدية عباس

يعقد ​مجلس الشعب السوري​ غدا جلسة عامة من المتوقع ان ينتخب خلالها رئيسا لمجلس الشعب قبل يومين من انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس بعد ان اقال المجلس في 20 من شهر تموز رئيسة المجلس ​هدية عباس​ بالاغلبية.

وسيتم انتخاب رئيس المجلس من اعضاء حزب البعث ضمن معايير وضعتها قيادة الحزب على أن يكون من حملة الشهادة الجامعية و ألا تقل مدة عضويته العاملة في الحزب عن عشر سنوات و أن يكون قد مارس عملاً قيادياً في الحزب او الدولة او في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية و أن لا تقل مدة عضويته في البرلمانية عن دورتين.