دولياتالأربعاء 27 أيلول 2017 مجلس الشعب السوري ينتخب غذا رئيسا له بعد اقالة هدية عباس يعقد مجلس الشعب السوري غدا جلسة عامة من المتوقع ان ينتخب خلالها رئيسا لمجلس الشعب قبل يومين من انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس بعد ان اقال المجلس في 20 من شهر تموز رئيسة المجلس هدية عباس بالاغلبية. وسيتم انتخاب رئيس المجلس من اعضاء حزب البعث ضمن معايير وضعتها قيادة الحزب على أن يكون من حملة الشهادة الجامعية و ألا تقل مدة عضويته العاملة في الحزب عن عشر سنوات و أن يكون قد مارس عملاً قيادياً في الحزب او الدولة او في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية و أن لا تقل مدة عضويته في البرلمانية عن دورتين. المصدر: وكالات