قاتل إلى جانب تنظيمات إرهابية وإقتاد عناصر من الدرك إلى منزل “أبو طاقية”!

أحالت مديرية المخابرات السوري خالد عبد الحميد بكور على القضاء المختص لإنتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في منطقة عرسال، وقتاله إلى جانبه، ومشاركته في الهجوم على مركز فصيلة درك عرسال في تاريخ 2/8/2014، واقتحامه، والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الحربية العائدة لعناصره، واقتياد هؤلاء العناصر إلى منزل مصطفى الحجيري الملقب بـ”أبو طاقية”.