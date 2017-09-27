رئيسة وزراء سابقة حكمت السجن بتهمة التقصير

قضت أعلى محكمة في تايلاند بسجن رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا خمس سنوات لإدانتها بالتقصير في إدارة برنامج لدعم الأرز.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم في قضية ينجلوك في 25 آب لكنها لم تذهب إلى المحكمة ما أثار دهشة المئات من أنصارها الذين احتشدوا أمام القاعة.

وقال مساعدون: “إن ينجلوك هربت من تايلاند خشية صدور حكم قاس ضدها”.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن “رئيسة الوزراء السابقة فرت إلى دبي حيث يملك شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا منزلا”.

كانت ينجلوك التي وصلت إلى السلطة بعد انتخابات عامة في 2011 أعلنت عن برنامج لدعم الأرز حقق شعبية بين المزارعين لكن الحكومة العسكرية تقول إنه تسبب في خسائر بمليارات الدولارات.

وأطاح الجيش بحكومة ينجلوك عام 2014.