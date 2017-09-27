اعتصام لموظفي الإدارات العامة أمام بلدية طرابلس للمطالبة بالسلسلة

اعتصم موظفو وعمال بلدية طرابلس والادارات العامة والوزارات في المدينة أمام مبنى البلدية، تأكيدًا على حقوقهم بسلسلة الرتب والرواتب.

وشارك في الإعتصام مندوبون عن رابطة موظفي الإدارة العامة والاتحاد العمالي العام وموظفو مالية لبنان الشمالي وهيئة اوجيرو والمياه والكهرباء وهيئات نقابية وعمالية.

والقى عضو رابطة موظفي الادارة العامة المهندس في “اوجيرو” ابراهيم نحال كلمة أكد الحق في السلسلة والالتزام التام بالإضراب المفتوح، وقال: “اذا وصلنا الى عبارة لا سلسلة فهذا يعني لا إدارة عامة”.

ثم كانت كلمة أمين صندوق الاتحاد العمالي العام النقيب شادي الشيد الذي أكد وقوفه إلى جانب الموظفين الى حين إعطائهم حقوقهم كافة”.

كلمة موظفي بلدية طرابلس ألقاها فراس حمزة، الذي طالب الحكومة بعدم المس بالرواتب، مشيرًا الى أن أهالي طرابلس عانوا من الفقر والحرمان لسنوات عديدة، داعيًا الى دفع الرواتب على أساس الجداول الجديدة، ومؤكدًا الاستمرار في الاضراب المفتوح حتى احقاق الحقوق.

وكان رئيس البلدية المهندس احمد قمر الدين التقى عمال البلدية في مقر النقابة، مؤكدا احقية تحرك الموظفين. واعلن أن المجلس البلدي وافق على تعديل جدول رواتب الموظفين والعمال في البلدية بما يتناسب مع سلسلة الرتب والرواتب وارسله الى وزارة الداخلية للمصادقة، مشيرًا الى انه سيتم دفع نسبة 16% من المتأخرات للعمال المجدولة على اربع دفعات في القريب العاجل.