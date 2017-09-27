بالفيديو: انفجار مستودع ذخيرة للجيش الأوكراني وإجلاء عشرات القرى

سجل شريط فيديو لقطات من انفجارات وقعت في مستودع ذخيرة للجيش وسط أوكرانيا، أدى إلى إصابة شخص وإخلاء عشرات القرى.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الانفجارات بدأت في وقت متأخر الثلثاء واستمرت حتى صباح الأربعاء، قرب مدينة كالينيفكا على بعد 270 كلم غرب العاصمة كييف.

وتظهر اللقطات ألسنة اللهب وهي تتصاعد من المكان إلى جانب تطاير صواريخ في شتى الاتجاهات.

ورغم ضخامة الانفجارات إلا أنها لم تسفر سوى عن إصابة شخص واحد، حسبما ذكرت سلطات الطوارئ التي سارعت إلى إخلاء القرى القريبة تحسبا من سقوط صواريخ موجودة في المستودع.

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غروسمان الذي سارع إلى المكان أن هناك “عوامل خارجية” وراء الانفجار دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.