ندوات توجيهية للطلاب الجدد في جامعة الروح القدس

نظّم مكتب شؤون الطلاب في جامعة الروح القدس – الكسليك سلسلة من الندوات التوجيهية للطلاب الجدد الملتحقين بإحدى كليات الجامعة.

وهدفت هذه الندوات إلى تعريفهم أكثر على أقسام الجامعة من كليات ومختبرات ومكاتب والخدمات التي تقدمها، والقوانين والأنظمة المتّبعة، إضافة إلى مساعدتهم على التعرّف على آلية التسجيل والمواد الدراسية والبرامج والمناهج.

وقد حضر أكثر من 800 طالب حيث قاموا بجولة داخل الحرم الجامعي وكوّنوا فكرة شاملة عن مراحل التسجيل عبر الإنترنت بمساعدة من مكتب تكنولوجيا المعلومات.

وألقى نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طلال هاشم كلمة رحّب فيها بالطلاب الجدد، مقدّمًا لهم الإرشادات العامة حول الحياة الجامعية. وطلب منهم التواصل مع أساتذتهم المرشدين واستشارتهم في أي أمر له علاقة بمسيرتهم التعليمية. كما أكد أن جامعة الروح القدس منذ تأسيسها قد دأبت على تقديم أفضل البرامج والخدمات التعليمية لطلابها، متمنيًا لهم عامًا جامعيًا متميزًا ومكللًا بالنجاح والتوفيق.

وتزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2017-2018، نظّم المكتب أولى نشاطاته، ترحيبًا بالطلاب.

واشتمل النشاط على مجموعة من الألعاب شارك فيها الطلاب وتنافسوا فيما بينهم، بجو حماسي، على وقع الموسيقى والأغاني.