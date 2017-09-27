فنيانوس: أنشأنا فرق طوارىء لتدارك الفياضانات في فصل الشتاء

أكّد وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس أنّه وتحت طائلة المسؤولية على المتعهدين والمسؤولين في الوزارة تنفيذ كل الأعمال المطلوبة منهم حتى لا تحصل فيضانات على الطرقات.

وأعلن فنيانوس خلال ترأسه اجتماعاً لمتعهدي تصريف مياه الامطار والشركات المولجة أعمال تنظيف وتأهيل الشبكات والاجهزة المختصة في الادارة عن إنشاء غرفة طوارىء برئاسة المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس الذي يتلقى الاتصالات ويجري اتصالاته مع المتعهد المسؤول عن نقطته”.

وقد أبلغ فنيانوس المتعهدين بإنشاء فرق طوارىء تتواجد 24/24 على الطرق لإصلاح أي طارىء يمكن حدوثه”.

واعتبر فنيانوس أنّ معظم أعمال المتعهدين تكون جمع النفايات نتيجة رميها من السيارات وهذا يساهم بإغلاق المجاري ويصبح عمل المتعهدين إزالة هذه النفايات وأنها مسؤولية مشتركة بين المواطن والمتعهد والمسؤول في الادارة والبلديات والقائمقامين والمحافظات”.

لفت إلى أنّ الوزارة درست نا كيفية سبل معالجة المشاكل وهذا العام قررنا وضع فرق طوارىء من قبل المتعهدين وهم تعهدوا بالمساهمة في حل هذه المشكلة، موضحاً أنّ وزير الداخلية قام بكل ما يمليه عليه الواجب. وتمنى فنيانوس على المحافظين والقائمقامين والبلديات المساعدة أكثر”.