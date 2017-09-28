الادعاء على خلية إرهابية من 23 شخصاً ونجل أبو طاقية

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على خلية ارهابية تضم 23 شخصا بينهم سبعة عشر موقوفا ألقي القبض عليهم في الشمال، في جرم تشكيل خلية ارهابية والتخطيط للقيام بأعمال ارهابية داخل الاراضي اللبنانية واستهداف مراكز الجيش.

كذلك ادعى القاضي صقر على عباده الحجيري نجل ابو طاقية في جرم الانتماء الى جبهة النصرة والمشاركة في القتال ضد الجيش في عرسال في 2 آب 2014 وقتل ومحاولة قتل وجرح عسكريين.

واحال الادعاءين الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا.