تعميم لمحافظ عكار لإجراء مسح للنازحين

عمّم محافظ عكار المحامي عماد اللبكي على البلديات وعلى المخاتير في البلدات والقرى التي لا بلديات فيها في محافظة عكار، تعميماً موجهاً من وزير الداخلية والبلدية نهاد المشنوق، وجاء فيه: “حيث اننا في صدد إجراء دراسة حول أعداد الرعايا السوريين النازحين الموجودين في لبنان وأماكن تجمعاتهم، وبسبب وجود اختلاف ما بين أعدادهم والأعداد الحقيقية المصرح عنها،

يطلب اليكم، كل في ما خصه، التعميم على البلديات والمخاتير في البلدات التي لا يوجد فيها بلديات، إجراء مسح عام ودقيق كل ضمن نطاقه البلدي لأعداد النازحين السوريين وأماكن تجمعاتهم وذلك في مهلة أقصاها 10 أيام”.