السعودية ارسلت اوراق اعتماد وليد اليعقوب الى الخارجية اللبنانية لتعيينه سفيرا في لبنان

أرسلت المملكة العربية السعودية عبر سفارتها في بيروت الى وزارة الخارجية اللبنانية اوراق اعتماد الدبلوماسي وليد اليعقوب كسفير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في لبنان.

وتقوم وزارة الخارجية حاليا باتخاذ الاجراءات اللازمة لدرس الملف والموافقة على الاعتماد، على ان يحضر اليعقوب الى لبنان اثر ابلاغهم الموافقة على اعتماده عبر القنوات الدبلوماسية.

يذكر ان اليعقوب كان عمل سابقا في سفارة المملكة في بيروت بصفته الدبلوماسية.