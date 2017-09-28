لن يصح إلا الصحيح… ريفي: أي دعم غير شرعي للجيش لا يعطيه قيمة مضافة

أكد اللواء أشرف ريفي أن “الجيش اللبناني جيش قوي وقادر ومن غير المقبول لأي مسؤول من رأس الهرم حتى أدناه أن يقول إنّ الجيش غير قادر وهو بحاجة لمن يساعده أو يدعمه، فأي دعم غير شرعي لا يعطي الجيش قيمة مضافة، القيمة المضافة هي سلاحنا الشرعي فقط لا غير”.

موقف ريفي جاء خلال عشاء تكريمي أٌقيم على شرفه في دارة المهندس يوسف عزام في عاليه بحضور جمع من المشايخ وفاعليات المنطقة ووجهائها، حيث لفت ريفي الى أنه “مثلما وقف أهالي الجبل في السابع من أيار وقفة رجال، وقف أيضاً أبناء الشمال من عكار الى طرابلس وقفة رجال بوجه المشروع الإيراني الفارسي لنؤكد للجميع أننا لبنانيون وعرب”.

وتوجه الى الحضور قائلاً: “سوياً سنحقق الإنتصار مهما كانت المعركة والظروف صعبة فأنا على ثقة بأنه لن يصح إلا الصحيح وأي تركيبة مخالفة للطبيعة من المستحيل أن تنتصر”.

وتابع :”نحن نعلم جميعاً أن الوحدة هي قوة والتشرذم ضعف لكن لا يمكن أن نتوحد إلا على القضية والثوابت” مشدداً على أنه من المستحيل أن يكون ضمن الفريق التابع لـ”حزب الله”، داعياً “جميع الرفاق للعودة الى القضية والى ثوابت الشهداء فستجدوننا بالمكان الذي تركتمونا به”.

وبشأن السلاح غير الشرعي، أكد ريفي أن “الجيش اللبناني جيش قوي وقادر ومن غير المقبول لأي مسؤول من رأس الهرم حتى أدناه أن يقول إنّ الجيش غير قادر وهو بحاجة لمن يساعده أو يدعمه، فأي دعم غير شرعي لا يعطي الجيش قيمة مضافة، القيمة المضافة هي سلاحنا الشرعي فقط لا غير”.

وتابع: “عندما نقول هذا الكلام يتهمونا بالداعشية أو بالتطرف… نحن رجال اعتدال نؤمن بالعيش المشترك وإذا لم يكن الإعتدال قوياً لا يكون إعتدالاً فالإنبطاح ليس إعتدالاً بل هو إلغاء للذات”.