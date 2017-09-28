الإعدام للأسير… و15 سنة بالأشغال الشاقة لفضل شاكر

بعد مضي أربعة سنوات على أحداث عبرا، أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بالإعدام على الشيخ أحمد الأسير.

وتجدر الإشارة إلى أن امام وكلاء الدفاع عن الأسير مهلة 15 يوماً لتقديم طلباً بتمييز الحكم وتخفيضه إلى مؤبد.

كما أصدرت حكماً غيابياً على أمجد الأسير شقيق أحمد الاسير بالإعدام، إضافة إلى حكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة بحق فضل شمندر المعروف بـ”فضل شاكر”.

وقطع أهالي الموقوفين في ملف عبرا الطريق عند ساحة النجمة في صيدا إحتجاجاً على الحكم بالإعدام بحق الأسير.

وكان الأسير قد إعتبر في كلمة أخيرة، ان المحكمة خاضعة للهيمنة الإيرانية وكل ما يصدر عنها باطل.