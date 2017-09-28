باسيل: كلام المشنوق لن يمرّ.. ومصادر الوفد الرئاسي: يجب أن ننسّق مع سوريا

موضوع السلسلة لن يكون وحده المادة المشتعلة في مجلس الوزراء اليوم الخميس، بل إنّ الإشتباك المتجدد بين تيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” على خلفية لقاء وزير الخارجية جبران باسيل بوزير خارجية النظام السوري وليد المعلم ، سيكون بنداً متفجّراً على جدول أعمال الجلسة.

وقال باسيل لصحيفة “الجمهورية”، إنّ كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق (حول اللقاء مع المعلم وموضوع التنسيق مع سوريا حول النازحين) لن يمرّ ، وسأثير هذا الموضوع أمام مجلس الوزراء اليوم. وأسأل عن الخلفيات.

وقالت مصادر الوفد الرئاسي لـ”الجمهورية”: إذا أرادوا عودةَ النازحين السوريين يجب أن ننسّق مع سوريا ، وإذا رفضوا التواصل مع سوريا ، فمعنى ذلك أنّهم يريدونهم أن يبقوا، فصحتين على قلبُن، يجب أن نتواصل مع سوريا وغيرها من أجل عودتهم.

وسألت المصادر: لماذا لم نسمع صوتَ وزير الداخلية عند تعيين سفير للبنان في سوريا، وهو صوَّت عليه في مجلس الوزراء، كما أنه لم يعترض على زيارات الوزراء غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وحسين الحاج حسن الى سوريا . وقالت: السياسة الخارجية يَرسمها رئيس الجمهورية ، وهي التي بقيَت من صلاحياته، فهل يريدون مصادرةَ هذه الصلاحية أيضاً.

أمّا عن اعتذار المشنوق عن مرافَقةِ رئيس الجمهورية الى فرنسا، فقالت: هذا الاعتذار هو ردٌّ على عدم اصطحابه الى نيويورك، إذ إنه طلب أن يكون في عداد الوفد المرافق للرئيس الى الامم المتحدة، لكنْ لأسباب معيّنة تعَذّر هذا الأمر.

وإذ لاحظت المصادر “أنّ هجوم المشنوق على اللقاء مع المعلم، جاء قبَيل مشاركته في احتفال السفارة السعودية”، سألت “هل ينطوي كلامه هذا على رسالة الى جهة معيّنة؟ وقالت: نحن نلتزم قرار مجلس الوزراء عندما تتّخذ الحكومة قراراً بقطع العلاقات مع سوريا ، فلتأخُذ الحكومة علناً هذا القرار ونحن نلتزم به.