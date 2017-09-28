محلياتالخميس 28 أيلول 2017 الأسمر: فك الإضراب مرهون عما يصدر عن جلسة الحكومة اليوم في بعبدا أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر “ان الاتحاد سيشارك في الاعتصام امام القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء وننتنظر نتائج ايجابية بترأس الرئيس عون للجلسة”. ولفت الأسمر في حديث لـ”صوت لبنان – الأشرفية” الى “اننا ننتظر دفع سلسلة الرتب والرواتب” كاشفا “ان عدم الدفع في آخر الشهر بحسب ما نصت عليه السلسلة ستجبرنا على التصعيد والاضراب”، واوضح “اننا نتمنى ان نفك الاضراب اليوم قبل الغد ولكن هذا مرهون عما يصدر عن الجلسة في بعبدا وننتظر تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة سعد الحريري في ما خص قانون الضرائب”. كلمات مفتاحية: بشارة الأسمرالمصدر: صوت لبنان 100.5