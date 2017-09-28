الأسمر: فك الإضراب مرهون عما يصدر عن جلسة الحكومة اليوم في بعبدا

أعلن رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ “ان الاتحاد سيشارك في الاعتصام امام ​القصر الجمهوري​ تزامنا مع جلسة ​مجلس الوزراء​ وننتنظر نتائج ايجابية بترأس الرئيس عون للجلسة”.

ولفت الأسمر في حديث لـ”صوت لبنان – الأشرفية” الى “اننا ننتظر دفع ​سلسلة الرتب والرواتب​” كاشفا “ان عدم الدفع في آخر الشهر بحسب ما نصت عليه ​السلسلة​ ستجبرنا على التصعيد والاضراب”، واوضح “اننا نتمنى ان نفك الاضراب اليوم قبل الغد ولكن هذا مرهون عما يصدر عن الجلسة في ​بعبدا​ وننتظر تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع ​رئيس الحكومة​ سعد الحريري في ما خص قانون الضرائب”.