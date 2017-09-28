الجيش المصري أعلن تدمير سيارات محملة بالأسلحة تسللت من ليبيا

أعلن الجيش المصري تدمير 10 سيارات رباعية الدفع محملة بأسلحة وذخائر بعد تسللها إلى الأراضي المصرية عبر الحدود مع ليبيا التي تعتبرها السلطات المصرية مصدر خطر على أمن البلاد.

وإعتبر المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان على صفحته على فايسبوك أنه تم استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة من تشكيلات من القوات الجوية قامت بتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها.

وأوضح المتحدث أن هذه العملية تمت “بناء على معلومات تفيد عن تجمع عدد من العناصر الإجرامية تستعد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الإستراتيجي الغربي”.

وفي اتصال هاتفي مع “وكالة الصحافة الفرنسية”، إعتبر العقيد الرفاعي أن العملية تمت داخل الأراضي المصرية.

أضاف: “نقوم برصد المنطقة الحدودية ولا يتم التعامل مع أي هدف إلا بعد التأكد من تسلله ودخوله إلى الأراضي المصرية”.

وأكد البيان ان هذه العملية تأتي في اطار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود بتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كل الاتجاهات الإستراتيجية.

وتؤكد السلطات المصرية أن حدود البلاد الغربية مع ليبيا مصدر تهديد للأمن إذ يتم عبرها تهريب أفراد وأسلحة إلى تنظيمات إسلامية مسلحة، وخصوصا الفرع المصري لتنظيم “داعش”.

وسبق أن أعلن الجيش المصري استهداف سيارات محملة بأسلحة تسللت من الحدود الليبية خلال الشهور الأخيرة.

وفي 27 ايار الماضي، اعلنت مصر انها وجهت ضربة جوية الى مناطق تمركز وتدريب عناصر إرهابية غداة اعتداء استهدف أقباطا في محافظة المنيا المصرية وأوقع 29 قتيلا.