الأسير في كلمة أخيرة: كل ما يصدر عن المحكمة باطل وهي خاضعة للهيمنة الإيرانية

بدأت جلسة المرافعة بملف حوادث عبرا بغياب محامي الدفاع عن أحمد الاسير، تزامنا مع اعتصام لاهالي الموقوفين وسط اجراءات أمنية مكثفة.

الاسير وفي كلمة اخيرة بعد مرافعة المحامي العسكري عنه قال: اؤكد أن كل ما يصدر عن المحكمة هو باطل وهي سياسية خاضعة للهيمنة الايرانية وحلفائها.

وكذلك رفض الاعتراف بالمحامي الرائد إيلي الحاج الذي عينته المحكمة للدفاع عنه ولا تزال المحكمة تستجوب المتهمين في أحداث عبرا.

واتخذت تدابير أمنية مشددة حول المحكمة العسكرية. وكانت قد أفادت معلومات صحافية صباح اليوم أنه من المقرر أن تصدر المحكمة العسكرية في لبنان حكمها اليوم بحق اﻷسير، و36 آخرين من مناصريه في قضية أحداث عبرا. وأكدت مصادر قضائية “صدور الحكم بالمؤبد على الأسير في أقل تقدير، ومطالبة القضاء ستكون الإعدام”.