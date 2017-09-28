مطار أربيل: تعليق كل الرحلات الدولية اعتباراً من الجمعة

أعلن مطار أربيل في كردستان العراق تعليق كل الرحلات الدولية من المطار وإليه، اعتباراً من مساء غد الجمعة، غداة قرار في هذا الصدد من الحكومة العراقية.

وقالت مديرة المطار تالار فائق صالح، اليوم الخميس، إنّ “كل الرحلات الدولية، من دون استثناء، من مطار أربيل وإليه، ستعلق اعتباراً من الساعة السادسة (00،15 ت غ) من مساء الجمعة، إثر قرار مجلس الوزراء العراقي ورئيس الحكومة حيدر العبادي”.