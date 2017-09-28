ماكرون يعرض رؤيته حول مستقبل أوروبا لقادة الاتحاد

يعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤيته الطموحة حول مستقبل أوروبا للقادة الأوروبيين على عشاء مساء اليوم الخميس، في العاصمة الإستونية، عشية قمة مخصصة للقطاع الرقمي.

وكان الرئيس الفرنسي قد صرّح لنظرائه الثلثاء: “انظروا الى عصرنا، انظروا أمامكم وسترون انه ليس لديكم خيار”، داعياً الى اوروبا تعمل “بسرعات متفاوتة” محورها ثنائي ألماني – فرنسي معزز.

وسيكون ماكرون أول رئيس يتحدث في هذا العشاء الذي يستغرق ثلاث ساعات في قصر كادريورغ الذي كان مقراً صيفياً للقياصرة الروس وتم تحويله الى متحف، في تالين.