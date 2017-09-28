الكونغرس يستدعي “غوغل” و”فيسبوك” و”تويتر” للشهادة في قضية تدخّل روسيا   ​

استدعى مجلسا الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي مسؤولي الشركات التكنولوجية العملاقة “غوغل” و”فيسبوك” و”تويتر” للإدلاء بشهادتهم في إطار تحقيقاتهما في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

وقالت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ إنها استدعت مسؤولي الشركات الثلاث للمثول أمامها في جلسة استماع علنية ستعقد في الأول من تشرين الثاني.

وتحقق اللجنة لمعرفة ما إذا كانت روسيا قد استخدمت أياً من شبكات التواصل الاجتماعي هذه للتأثير في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب.

بدورها قالت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي تجري تحقيقاً مماثلاً إنها استدعت مسؤولي الشركات نفسها للإدلاء بشهادتهم أمامها.

وكان “فيسبوك” قد وافق الأسبوع الماضي، تحت الضغط، على أن يزوّد الكونغرس بفحوى رسائل ذات طابع سياسي موّلتها مصالح روسية عن طريق شرائها مساحات إعلانية في موقع التواصل الاجتماعي.

وينفي الكرملين أي تدخل له في الانتخابات.