جعجع عاد إلى بيروت بعد زيارة إلى السعودية… وهذا أبرز ما تداول به

عاد رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع يرافقه وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي مساء اليوم الخميس الى بيروت بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية التقى خلالها المسؤولين السعوديين حيث تم التداول في الأوضاع العامة في لبنان كما في أزمات المنطقة.

وكان جعجع قد استعرض عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في جدة.