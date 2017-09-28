بالفيديو والصور: الحزب القومي السوري يستعرض عسكرياً في شارع الحمرا

فوجىء المارة بشارع الحمرا بقطع الطريق لاكثر من عشرين دقيقة ومن دون اي تبرير او اعلان مسبق.

وتبين ان السبب يعود الى قيام الحزب القومي السوري الاجتماعي باستعراض وسط الشارع.

كل هذا يجري ولا من يسأل او يحاسب، وكأن البلد سائبا، تستباح فيه الطرقات و”يتبهدل” المواطن على الطرقات لأن من أراد الاستقواء بسلاحه غير الشرعي مستمر في استباحته البلاد والعباد… ولا من يحاسب.